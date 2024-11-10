الأمن الوطني يطيح بشبكة تزوير وتلاعب بأراضي الدولة في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأحد، عن الإطاحة بشبكة زورت وتلاعبت بأوليات لأراضي تعود للدولة في محافظة صلاح الدين، يقودها مسؤول وحدة إدارية ومعاون مدير عام.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزه في صلاح الدين ألقت القبض على مدير بلدية قضاء الشرقاط، ومعاون مدير دائرة التسجيل العقاري في القضاء، بتهم تتعلق بعمليات تزوير وتلاعب في معاملات بيع قطع أراضٍ سكنية.

ومن خلال التحقيقات، تبين أن المتهمين تورطوا في تزوير وثائق ومعاملات بيع الأراضي في مديرية بلدية الشرقاط بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري، مستغلين المادة (25/ثالثاً) الملغاة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.

وأشار الجهاز إلى أن الأدلة أظهرت أن القطع السكنية سُجّلت بأسماء مواطنين وموظفين داخل الدوائر نفسها بطرق غير قانونية، باستخدام مخاطبات رسمية مزورة لا صحة لها في السجلات الرسمية.

وأكد أنه تمت إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.