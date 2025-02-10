الأمن الوطني يطيح بداعشي "متستر" ببيع الكحول في بغداد

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الإثنين، عن الإطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش، وهو متخف عبر بيع الكحول في العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي المكنى (أبو ذو الفقار) والمطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، حيث تم رصده بعد محاولته التخفي عبر العمل في بيع المشروبات الكحولية".

وأضاف أن "التحقيقات كشفت أن المتهم المذكور شارك في عمليات هجومية ضد القوات الأمنية في ما كان يسمى بـ (ولاية نينوى) وينحدر من عائلة تعتنق الفكر التكفيري حيث قُتل إخوته المنتمون أيضاً للتنظيم الإرهابي خلال عمليات التحرير".

وتابع أن "المتهم اعترف صراحةً بتكليفه بالعمل ضمن ما يسمى بـ(صنف الدفاع الجوي) التابع لداعش المسؤول عن محاولات التصدي لطائرات القوات الأمنية"، مبينا "تمت إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه لينال جزاءه العادل وفق القانون".