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الأمن الوطني يصدر موقفا رسميا ازاء الاعتقالات بشأن مجزرة بابل

Category: أمـن

Date: 2022-01-02T08:44:21+0000
الأمن الوطني يصدر موقفا رسميا ازاء الاعتقالات بشأن مجزرة بابل

شفق نيوز/ فنّد جهاز الأمن الوطني العراقي التصريحات المتداولة بخصوص اعتقالات طالت عددا من عناصر القوات الامنية على خلفية حادثة "جبلة" شمالي محافظة بابل.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إنه "في الوقت الذي ما تزال فيه التحقيقات جارية وبإشراف السلطات القضائية حول حادثة ناحية جبلة في محافظة بابل تخرج الينا بعض التصريحات والاخبار العارية عن الصحة بخصوص الإجراءات المتخذة بحق بعض الاشخاص والتسميات".

وأشار البيان الى ان الجهة الوحيدة والمخولة بالتصريح هي مديرية العلاقات والاعلام في جهاز الامن الوطني"، داعيا وسائل الإعلام إلى أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة فقط.

وكانت قنوات فضائية، ووسائل إعلام محلية قد تداولت في وقت سابق من اليوم أنباء حول اعتقال عدد من قوات النخبة "سوات" على خلفية "مجزرة جبلة" التي سقط على اثرها 20 شخصا من أسرة واحدة غالبيتهم من الأطفال والنساء.

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