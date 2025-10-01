"الأمن الوطني" يداهم مصرفاً جنوب العراق.. ويحصي اعتقال 335 متهماً الشهر الماضي

شفق نيوز- بغداد/ ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الأربعاء، باعتقال موظف بارز في المصرف الزراعي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة خلال عملية مداهمة نفذها جهاز الأمن الوطني، وتزامن هذا الحادث مع الإعلان عن اعتقال 335 متهماً الشهر الماضي وفق مواد قانونية مختلفة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني في محافظة ذي قار داهمت، اليوم، المصرف الزراعي وسط مدينة الناصرية، واعتقلت موظفاً بارزاً فيه بتهمة الابتزاز، بعد صدور مذكرة قبض بحقه وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

إلى ذلك، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي حصيلة أهم العمليات النوعية التي نفذها خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وجاء في الإحصائية التي تنشرها وكالة شفق نيوز أدناه، "إلقاء القبض على 42 متهماً بالإرهاب، و59 تاجراً ومروجاً للمخدرات، و133 متهماً بالابتزاز والتهديد، فضلاً عن عمليات نوعية أخرى نُفِّذت في مختلف محافظات البلاد".