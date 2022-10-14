الأمن الوطني يحرر مختطفاً من السليمانية في بغداد (فيديو)

شفق نيوز / أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الجمعة، تحرير مختطف من أهالي السليمانية، في العاصمة بغداد، واعتقال الخاطفين، خلال أقل من 24 ساعة على اختطافه.

وأوضح الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تُفيد بوجود عملية خطف لمواطن مع عجلته الشخصية من أهالي محافظة السليمانية والتوجه به صوب العاصمة بغداد، تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين مديريتي أمن بغداد وديالى، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من تحرير المختطف وإلقاء القبض على خاطفيه أثناء محاولتهم الهرب عبر طريق بغداد- ديالى باستعمال أرقام عجلات مزورة".

وأضاف أن "الخاطفين جرى تسليمهم إلى جهة الطلب في السليمانية، مع المضبوطات ووفق محضر تسليم أصولي".