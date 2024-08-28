الأمن الوطني يحرر "سائق الـGMC" ويعتقل خاطفيه في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأربعاء، بتحرير سائق عجلة تم اختطافه في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس في المحافظة، والقبض على خاطفيه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز الأمن الوطني في ديالى وبعد تقصي المعلومات والمتابعة، وقيام الخاطفين بالاتصال بذوي المخطوف لمساومتهم على مبلغ من المال لقاء إطلاق سراحه، تمكن من التوصل إلى مكان سائق العجلة".

وبين أنه "تم نصب كمين محكم من قبل الأمن الوطني وأثناء عملية التبادل بين الخاطفين وذوي المخطوف، تم إلقاء القبض عليهم وتحرير المُختطف".

وأشار إلى أنه "تم نقل الخاطفين إلى مركز أمني للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وكان مصدر أمني في ديالى قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، باختطاف سائق مركبة على طريق بغداد-كركوك في أول حادث خطف يشهده الطريق منذ سنوات.

وذكر المصدر أن "سائق عجلة نوع (GMC( من سيارات الأجرة التي تعمل لنقل الركاب على طريق بغداد-كركوك اختفى بظروف غامضة وعثر على سيارته على جانب الطريق بين قضاء الخالص وناحية العظيم شمالي ديالى".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية المعنية توصلت الى معلومات أولية تفيد بأنه تعرض للاختطاف من قبل مجهولين ساوموا ذويه بفدية مقابل إطلاق سراحه".

وأشار المصدر الى أن "المختطف من أهالي كفري من قضاء كلار في إدارة كرميان قرب السليمانية".

وهذا الحادث هو الأول من نوعه منذ سنوات، عندما كان يشهد الطريق حالات اختطاف وقتل بشكل يومي أيام العنف الطائفي بعد 2006.