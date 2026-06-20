الأمن الوطني يتسلم مهامه في المنافذ والسيطرات الحدودية في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم السبت، تسلمه مهامه في السيطرات والمنافذ الحدودية في العراق.

وقال الجهاز في بيانه له: تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الخاصة بتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية ومكافحة التهريب وفقاً للصلاحيات الممنوحة له، باشرت مفارز الجهاز اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلّم المهام الموكلة إليها في عدد من المنافذ والسيطرات الحدودية".

وأكد على "أهمية تنفيذ التوجيهات الحكومية بدقة عالية، وتسخير جميع الإمكانات الاستخبارية والفنية والميدانية لإحكام الرقابة على المنافذ الحدودية، ومنع عمليات التهريب أو مخالفة التعليمات النافذة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة".

وتابع "كما باشرت مفارز جهاز الأمن الوطني بالتواجد داخل ساحات الكشف والتبادل الكمركي والمواقع المحددة ضمن الخطة التنفيذية، لمتابعة ورصد أي مخالفات أو محاولات تهريب، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك وهيئة المنافذ الحدودية وبقية الأجهزة الأمنية المختصة".

يشار إلى أن مصدرا أمنيا، في محافظة نينوى، أفاد قبل قليل، بأن مديرية الأمن الوطني تسلمت ملف إدارة السيطرات الخارجية والمنافذ الرابطة بين المحافظة والمحافظات الأخرى.

وقال المصدر إن "من أبرز السيطرات التي أصبحت بإشراف الأمن الوطني سيطرة الشهيد سبهان باتجاه محافظة أربيل، وسيطرة سد الموصل للقادمين من محافظة دهوك، وسيطرة البراري عند المدخل الجنوبي لمحافظة نينوى، فضلاً عن سيطرة مخمور".

وأوضح المصدر أن "العمل داخل هذه السيطرات ما زال يتم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، ضمن إطار أمني مشترك يهدف إلى تنظيم حركة الدخول والخروج وتعزيز الإجراءات الأمنية"، مضيفا أن "التوجيهات الحالية تسمح بمرور المواد الإنشائية فقط عبر هذه السيطرات، وفق الضوابط والتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء".