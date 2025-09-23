الأمن الوطني في نينوى يعتقل 8 أشخاص بحوزتهم 2500 بطاقة ناخب

شفق نيوز- نينوى

كشف مصدر أمني في نينوى، يوم الثلاثاء، أن قوة من الأمن الوطني ألقت القبض على ثمانية أشخاص في الجانب الأيسر من مدينة الموصل وبحوزتهم 2500 بطاقة ناخب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المعتقلين كانوا يجمعون البطاقات بطريقة غير قانونية لحساب مرشحين محددين، وتمت الإطاحة بهم عبر كمائن محكمة".

وأضاف أن "القضاء قرر توقيفهم، فيما تواصل مديرية الأمن الوطني التحقيق لمعرفة الجهات السياسية أو المرشحين الذين يقفون خلف عملية شراء البطاقات".

وأكد المصدر أن "الأجهزة الأمنية تتصدى بحزم لمثل هذه الحالات التي تمس نزاهة العملية الانتخابية".

وكانت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، أعلنت في نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي، إلقاء القبض على أحد المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة بعد قيامه بـ"خداع الناخبين وغشهم" من خلال قدع وعود بتعيينهم في المؤسسات الحكومية.

وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى ورد لوكالة شفق نيوز في حينها، أن المتهم أقدم على التلويح بمغريات ومنح مكاسب مادية واستخدام دعايات انتخابية تنطوي على خداع الناخبين بالتعيين في المؤسسات الحكومية، أو الحصول لهم على قروض أو رواتب من دوائر الرعاية الاجتماعية مقابل انتخابه في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.