الأمن الوطني في البصرة يضبط أطناناً من مواد كيمياوية شديدة الخطورة

شفق نيوز/ أفاد مصدر في جهاز الأمن الوطني بالبصرة، مساء اليوم الاثنين، بضبط أطنان من مواد كيمياوية شديدة الخطورة في أحد المخازن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الجهاز في البصرة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تمكنت من ضبط مخزن يحتوي على 15 طناً من المواد الكيمياوية شديدة الخطورة والمنتهية الصلاحية".

وأضاف أنه "تم إلقاء القبض على متهم يعمل في المخزن"، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن طبيعة المواد المضبوطة ولمن يعود.