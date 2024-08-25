الأمن الوطني العراقي يكشف عن حصيلة عملياته ضمن خطة الزيارة الأربعينية

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم، مساء اليوم الأحد، عن حصيلة وطبيعة الواجبات المنفذة للجهاز خلال الزيارة الأربعينية.

وقال الحاكم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إلقاء القبض على 146 متهماً وفق مذكرات قبض قضائية، منهم من ينتمون إلى الحركات السلوكية المنحرفة، وآخرين حالوا إثارة الفتن والشائعات أو الترويج لحزب البعث المحظور".

وأضاف "تم ضبط وإتلاف مواداً غذائية منتهية الصلاحية وإغلاق محال وشركات سياحية مخالفة وضبط مخالفات في بيع شرائح الهاتف".

وأشار إلى "تنفيذ 182 واجباً ورفع العشرات من المعلومات الاستباقية، إضافة إلى نشر الآلاف من بوسترات ومنشورات التوعية من خلال فرقنا التطوعية للتثقيف من مخاطر المخدرات والابتزاز".

وأكد الحاكم "ما تزال مفارزنا منتشرة ضمن قواطع المسؤولية حتى عودة آخر زائر حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة".