الأمن الوطني العراقي يضبط 6 مزارع للمخدرات

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأحد، عن ضبط ست مزارع لنبات "الداتورا" المخدر في بغداد وديالى، وإتلافها موقعياً.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزه في محافظتي بغداد وديالى واستناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة وبعد متابعة ميدانية حثيثة، تمكنت من ضبط ست مزارع للنباتات المخدرة.

وأشار إلى أن هذه المتابعات أسفرت عن تنفيذ عمليات دهم وفق مذكرات قبض أصولية في مناطق، المدائن، والبوعيثة، في العاصمة بغداد، وبلدروز في محافظة ديالى، وتم ضبط 2305 نباتات.

وأكد الجهاز أنه جرى إتلاف النباتات موقعياً بالتعاون مع شُعَب زراعة الدورة والمدائن وبلدروز.