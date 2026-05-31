اعتقال 285 متهماً بقضايا الإرهاب والمخدرات والابتزاز خلال أيار

شفق نيوز- بغداد

أعلن الناطق الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني، أرشد الحاكم، يوم الأحد، أن مفارز الجهاز نفذت خلال شهر أيار/ مايو الجاري، سلسلة عمليات أمنية واستخبارية في مختلف المحافظات، أسفرت عن اعتقال عشرات المتهمين في قضايا الإرهاب والمخدرات والجرائم المنظمة.

وقال الحاكم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارز الجهاز تمكنت من إلقاء القبض على 15 متهماً بقضايا الإرهاب، و80 متهماً بقضايا المخدرات، فضلاً عن 99 متهماً بالابتزاز والتهديد، و57 آخرين بتهم النصب والاحتيال.

وأضاف أن العمليات شملت أيضاً اعتقال 28 متهماً بالانتماء والترويج لحزب البعث المحظور، و6 متهمين بقضايا الاتجار بالبشر.

وأشار إلى أن الجهاز تمكن من ضبط 219 طناً من الحنطة المهرّبة، إلى جانب إتلاف 25 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأوضح الحاكم أن مفارز الأمن الوطني أغلقت 122 محلاً ومركزاً مخالفاً، كما ألقت القبض على 9 متهمين بتهريب المشتقات النفطية.