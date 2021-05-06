سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأمن النيابية: معالجة الهجمات في كركوك يتم بالتنسيق بين الجيش والبيشمركة

Category: أمـن

Date: 2021-05-06T14:36:20+0000
الأمن النيابية: معالجة الهجمات في كركوك يتم بالتنسيق بين الجيش والبيشمركة

شفق نيوز/ أرجع عضو لجنة الأمن والدفاع النائب سعد مايع الحلفي، اليوم الخميس تصاعد الهجمات الإرهابية في محافظة كركوك إلى وجود خلل أمني، داعيا الى التنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة.

وقال الحلفي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "الهجمات الإرهابية في محافظة كركوك سجلت تصاعدًا ملحوظًا على الرغم من الضربات الموجعة التي توجهها قواتنا المسلحة لبقايا فلول عصابات داعش الإجرامي".

وأضاف الحلفي وهو نائب عن كتلة سائرون النيابية، أنه "كلما اقتربنا من موعد الانتخابات البرلمانية فإن هذه العصابات ستكثف من هجماتها الإرهابية في محاولة يائسة لعرقلة هذا الاستحقاق الذي ينتظره الشعب".

الحلفي أرجع التصاعد الأخير بمستوى الهجمات الإرهابية على القطعات العسكرية والمنشآت الحيوية في محافظة كركوك إلى وجود خلل أمني قد يتسبب بكارثة لا تحمد عقباها.

وشدد الحلفي على ضرورة إيجاد الحلول الواقعية والقيام بمعالجة فورية لهذا الخلل بالتنسيق بين مختلف تشكيلات الأجهزة الأمنية والقطعات العسكرية المرتبطة بحكومتي بغداد وكردستان.

related

تشكيل فوج جديد للحشد الشعبي من الكورد ليحل محل البيشمركة بكركوك

Date: 2020-12-12 07:07:15
تشكيل فوج جديد للحشد الشعبي من الكورد ليحل محل البيشمركة بكركوك

داعش يهاجم الجيش العراقي في كركوك والبيشمركة تدخل حالة انذار

Date: 2021-05-05 21:11:11
داعش يهاجم الجيش العراقي في كركوك والبيشمركة تدخل حالة انذار

عاجل.. اعتقال قيادات بداعش نفذوا عمليات على قوات عراقية وبيشمركة

Date: 2019-06-16 18:52:02
عاجل.. اعتقال قيادات بداعش نفذوا عمليات على قوات عراقية وبيشمركة

اعتقال قيادي كبير بتنظيم داعش كركوك

Date: 2020-09-08 07:17:41
اعتقال قيادي كبير بتنظيم داعش كركوك

مقتل اثنين من الدواعش بـ"كمين محكم" في وادي أبو شحمة بكركوك

Date: 2020-12-26 14:56:34
مقتل اثنين من الدواعش بـ"كمين محكم" في وادي أبو شحمة بكركوك

تفاصيل استخباراتية عن تحركات داعش قُبيل الليلة الدامية في العراق

Date: 2021-05-01 17:58:14
تفاصيل استخباراتية عن تحركات داعش قُبيل الليلة الدامية في العراق

اللواء الخاص في كركوك: نطارد يوميا الخلايا النائمة

Date: 2020-04-16 07:54:56
اللواء الخاص في كركوك: نطارد يوميا الخلايا النائمة

ما حقيقة احياء حواضن داعش في كركوك؟

Date: 2021-01-29 08:09:08
ما حقيقة احياء حواضن داعش في كركوك؟