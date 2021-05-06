الأمن النيابية: معالجة الهجمات في كركوك يتم بالتنسيق بين الجيش والبيشمركة

شفق نيوز/ أرجع عضو لجنة الأمن والدفاع النائب سعد مايع الحلفي، اليوم الخميس تصاعد الهجمات الإرهابية في محافظة كركوك إلى وجود خلل أمني، داعيا الى التنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة.

وقال الحلفي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "الهجمات الإرهابية في محافظة كركوك سجلت تصاعدًا ملحوظًا على الرغم من الضربات الموجعة التي توجهها قواتنا المسلحة لبقايا فلول عصابات داعش الإجرامي".

وأضاف الحلفي وهو نائب عن كتلة سائرون النيابية، أنه "كلما اقتربنا من موعد الانتخابات البرلمانية فإن هذه العصابات ستكثف من هجماتها الإرهابية في محاولة يائسة لعرقلة هذا الاستحقاق الذي ينتظره الشعب".

الحلفي أرجع التصاعد الأخير بمستوى الهجمات الإرهابية على القطعات العسكرية والمنشآت الحيوية في محافظة كركوك إلى وجود خلل أمني قد يتسبب بكارثة لا تحمد عقباها.

وشدد الحلفي على ضرورة إيجاد الحلول الواقعية والقيام بمعالجة فورية لهذا الخلل بالتنسيق بين مختلف تشكيلات الأجهزة الأمنية والقطعات العسكرية المرتبطة بحكومتي بغداد وكردستان.