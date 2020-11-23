الأمن النيابية تنتقد خطط محاربة داعش.. "انتصارات هشة وعمليات استعراضية"

شفق نيوز/ انتقد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن محافظة صلاح الدين جاسم حسين الجبارة، يوم الاثنين، الخطط والعمليات الامنية لمحاربة تنظيم "داعش"، معتبراً إياها "عمليات استعراضية وانتصارات هشة وقتية".

وقال الجبارة لوكالة شفق نيوز، إن "جميع العمليات الامنية والفعاليات العسكرية في مناطق صلاح الدين والمناطق الساخنة والملتهبة امنية اقتصرت على ضبط مضافات واسلحة واعدة تركتها عناصر داعش هرباً من قبضة الاجهزة الامنية"، مبيناً أن تلك العناصر "تعود فيما بعد وتستجمع قواها وتضرب ضربات مباغتة ومؤسفة واخرها ما حدث في منطقة المسحك والتي تعد رد فعل ودليل على عدم جدوى العمليات التي شهدها حوض جبال مكحول شمالي المحافظة".

وتساءل الجبارة "من أين وكيف حصلت عناصر داعش على المؤن الغذائية والدوائية والمستلزمات الاخرى وكيفية تواصل عناصر التنظيم مع بعضها"، داعياً جميع القيادات العسكرية المعنية الى "اعتماد استراتيجيات امنية جديدة توازي حجم المخاطر والتحديات وتَحمُل مسؤوليات الاخفاق الامني الذي دفعنا ثمنه مراراً".

وشدد الجبارة على ضرورة "البدء بعمليات جديدة لتطهير ومسك الاراضي الوعرة والمرتفعات وتجريف الاحراش ومنع عودة عناصر داعش اليها والابتعاد عن كشف الخطط الامنية مسبقاً عبر الاعلام ومواقع التواصل والتي تعد تنبيه مسبق للإرهابيين".

وأضاف، أن "داعش يلجأ الى حرب عصابات وعمليات مباغتة دون اي مواجهات مباشرة، ما يتطلب تعاون وتنسيق استخباري ومعلومات استباقية تجهض مخططات التنظيم وليس استعراضات".

وسقط 10 اشخاص واصيب خمسة اخرون بجروح بينهم الشرطة أحدهم العقيد ابراهيم معجل ابراهيم مدير شرطة المسحك بقضاء بيجي شمالي صلاح الدين بهجوم شنه تنظيم داعش مساء السبت الماضي.

وذكر مصدر امني أن 8 جرحى سقطوا أيضاً جراء الهجوم وهم من أفراد الأمن والمدنيين الذين ساندوا قوات الأمن، إذ لا يزال الجرحى يتلقون العلاج.

وأكد المصدر وصول قوة من فوج مغاوير صلاح الدين الرابع الى منطقة المسحك لملاحقة وتعقب جيوب وعناصر داعش في مناطق شمالي بيجي وناحية الزوية والمسحك.

وكان مدير ناحية الزوية شمالي قضاء بيجي محمد زيدان قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بتعرض سيارة تقل مدنيين الى هجوم مزدوج بعبوة ناسفة واطلاق، قبل أن يتم جر قوات الأمن إلى كمين نصبه مسلحو التنظيم في مكان الانفجار.