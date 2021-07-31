سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأمن النيابية ترجع الخروقات الأمنية في البلاد الى سببين

Category: أمـن

Date: 2021-07-31T09:12:23+0000
الأمن النيابية ترجع الخروقات الأمنية في البلاد الى سببين

شفق نيوز/ أرجعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم السبت، الخروقات الأمنية في بعض المحافظات العراقية إلى "الضعف الاستخباراتي" و"عدم ثقة المجتمع برجال الأمن"، معتبرة أن ذلك ساعد تنظيم "داعش" على استهداف المدنيين.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي لوكالة شفق نيوز، إن "تنظيم داعش يحاول اعتبار نفسه موجوداً على أرض الواقع من خلال استهداف القوات الأمنية والمدنيين، إلا إنه لا يمكن أن يكون له موقع قدم في أي منطقة بالعراق".

وأضاف أن "هناك بعض الخروقات الأمنية التي تحدث في بعض المحافظات مثل ديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك، وهذا ناتج عن ضعف النفوس في بعض المناطق التي تستغل من قبل عناصر داعش لإستهداف القوات الأمنية والمدنيين، وآخرها استهداف مجلس عزاء في جنوب تكريت".

وتابع الركابي، إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية قامت قبل شهر بزيارة سنجار والموصل وبعض مناطق المحافظات المذكورة، وتم خلال الزيارة لقاء القادة الامنيين والمسؤولين، وتبين خلال الزيارة أن رجل الأمن يشكو من عدم توفر الإمكانيات للحصول على معلومات استخباراتية".

وبين الركابي، أن "العمل الاستخباراتي يحتاج إلى الاموال وثقة متبادلة بين رجال الأمن والمجتمع"، مؤكداَ "صعب جداً الحصول على معلومات أمنية واستخباراتية يمكن من خلالها الوصول إلى الارهابيين".

وشهدت محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك خلال اليومين الماضيين، هجمات مسلحة نفذها مسلحون يتبعون الى تنظيم "داعش" راح ضحيتها العشرات.

related

الدفاع النيابية تكشف عن أماكن تواجد القوات الأمريكية بالعراق

Date: 2021-04-26 07:56:05
الدفاع النيابية تكشف عن أماكن تواجد القوات الأمريكية بالعراق

الأمن النيابية: معالجة الهجمات في كركوك يتم بالتنسيق بين الجيش والبيشمركة

Date: 2021-05-06 14:36:20
الأمن النيابية: معالجة الهجمات في كركوك يتم بالتنسيق بين الجيش والبيشمركة

الكاظمي يعقد اول اجتماع للجنة التحقيقية باستهداف البعثات الدبلوماسية ويمنحها تخويلا

Date: 2020-10-06 13:49:45
الكاظمي يعقد اول اجتماع للجنة التحقيقية باستهداف البعثات الدبلوماسية ويمنحها تخويلا

شرطة ديالى تكشف إحصائيات جديدة عن هجوم "العبارة" وعبوة تودي بحياة خبير متفجرات

Date: 2021-04-23 11:50:50
شرطة ديالى تكشف إحصائيات جديدة عن هجوم "العبارة" وعبوة تودي بحياة خبير متفجرات