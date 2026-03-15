الأمن القومي العراقي: هجمات قرب مطار بغداد تهدد سجن الكرخ

شفق نيوز- بغداد

حذرت مستشارية الأمن القومي في العراق، مساء الأحد، من تكرار الهجمات التي تستهدف مناطق قرب مطار بغداد الدولي، مؤكدة أنها تشكل تهديداً مباشراً وخطيراً لأمن وسلامة سجن الكرخ المركزي.

وقالت المستشارية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن استمرار هذه الاعتداءات "أمر غير مقبول إطلاقاً"، مطالبة جميع الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها الكاملة واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع أي هجمات بالطائرات المسيّرة أو الصواريخ.

وأكدت أن هذه الهجمات تترتب عليها مخاطر جسيمة تهدد أمن سجن الكرخ المركزي والمنطقة المحيطة به.

ويُعد سجن الكرخ المركزي أحد أبرز المؤسسات الإصلاحية في العاصمة العراقية، ويقع ضمن محيط مطار بغداد الدولي ويخضع لإجراءات أمنية مشددة، ويُستخدم لاحتجاز متهمين ومحكومين في قضايا الإرهاب، بينهم عناصر تنظيم "داعش" من الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق للتحقيق والمحاكمة.

ويأتي هذا التحذير بعد تحذير سابق أطلقته، وزارة العدل العراقية من تهديد أمن سجن المطار (الكرخ المركزي) نتيجة تكرار سقوط مقذوفات في محيطه قرب مطار بغداد الدولي.

وأشارت الوزارة، إلى أن بعض الضربات سقطت على مقربة من السجن الذي يضم نزلاء متهمين بقضايا إرهاب، ما قد يؤثر على الإجراءات الأمنية والبنى التحتية للموقع.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني بإصابة أربعة عناصر من القوات الأمنية جراء استهداف مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد الدولي بصواريخ وطائرات مسيّرة.

وعثرت القوات على منصة إطلاق الصواريخ داخل عجلة نوع كيا حمل في قضاء الرضوانية غربي العاصمة، يُعتقد أنها استُخدمت في الهجوم.

كما أُسقطت ثلاث طائرات مسيّرة وخمسة صواريخ حاولت استهداف الموقع، فيما باشرت القوات الأمنية التحقيق وتمشيط المنطقة.