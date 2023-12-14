الأمن العراقي يؤمن نقل صناديق الاقتراع بخطة خاصة

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، وجود خطط لتأمين صناديق ونقلها من المحافظات الى العاصمة بغداد بعد انتهاء التصويت.

وقال المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، لوكالة شفق نيوز إن "هناك خطة خاصة لتأمين صناديق الاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات، وأيضا تم وضع خطة خاصة بنقل صناديق الاقتراع، وأخرى خاصة بتأمين الأماكن المركزية لهذه الصناديق".

وأضاف العميد ميري أن "بعد إغلاق صناديق الاقتراع في يوم انتخابات مجالس المحافظات سيتم تأمين عملية نقل هذه الصناديق من المحافظات إلى مركز الخزن المركزي في بغداد".