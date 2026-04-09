الأمن العراقي يُفكك خلية "بعثية" في بغداد ويعتقل 8 متهمين

أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الخميس، تفكيك خلية منظمة تابعة لحزب البعث المحظور، في مناطق غرب العاصمة بغداد، بعد جهد استخباري استمر لأشهر.

وقال الناطق الرسمي باسم الجهاز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية أسفرت عن كشف الهيكل التنظيمي للخلية، التي بدأت نشاطها بغطاء مدني قبل أن تتحول إلى طابع عسكري".

وأضاف أن "القوات الأمنية ضبطت بحوزة عناصر الخلية صوراً لشخصيات أمنية ومواقع حساسة، فضلاً عن رصد محاولات لاستقطاب عناصر جديدة"، مشيراً إلى أن "عدد المعتقلين بلغ 8 أشخاص حتى الآن".

وفي سياق متصل، أوضح البيان رسائل نصية تحذيرية تم إرسالها إلى هواتف عدد من المغرر بهم ضمن ما يسمى (التجمع الوطني العراقي للتغيير والتحرير)، إلى جانب منصات مرتبطة بالبعث المحظور.

وبيّن أن هذه الخطوة جاءت "للتوعية وحثهم على الانسحاب"، لافتاً إلى أن عدداً منهم استجاب بالفعل، وأغلق المنصات التي كانت تُستخدم للتجنيد والترويج.