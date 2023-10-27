الأمن العراقي يُطيح بمنتحل أكثر من صفة رسمية بعد ابتزازه طالبةً بمبلغ 30 مليوناً

شفق نيوز/ افاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على متهم بانتحال عدة صفات رسمية في محافظة بابل.

وذكر الجهاز في بيان اليوم، أنه "بناءً على شكوى تقدمت بها إحدى الطالبات في محافظة بابل عن قيام أحد الأشخاص بالنصب عليها بمبلغ مالي قدره (30) مليون دينار عراقي لِقاء تغيير درجاتها الامتحانية مُدعياً مرةً بأنه يعمل في وزارة التربية، وأخرى بإنتسابه إلى مجلس النواب، باشرت مفارز جهاز الأمن الوطني بعد إستحصال الموافقات القضائية بالتحري والمتابعة لتفاصيل القضية وتعقب المتهم المذكور ليتم على إثرها إلقاء القبض عليه ومواجهته بالأدلة الثبوتية".

وأضاف البيان أن المتهم اعترف صراحةً على تلقيه المبلغ المذكور من الضحية على شكل دفعات، مشيرا إلى أنه قد جرى إحالته إلى الجهات القانونية لينال جزاءه العادل.