الأمن العراقي يُطيح بداعشي أخفى عبوة ناسفة في مقبرة لتنفيذ هجومٍ إرهابي

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن (الوطني) العراقي، يوم الجمعة، الإطاحة بعنصر من تنظيم داعش، أخفى عبوةً ناسفةً في مقبرة لتنفيذ هجومٍ إرهابي بطوزخورماتو ضمن محافظة صلاح الدين.

وذكر الجهاز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على إرهابيٍّ كان يعتزمُ تنفيذ عملية تفجيرٍ باستخدامِ عبوة ناسفة في قضاء طوزخورماتو".

وأضافت أن المتهم وبحسب معلومات استخبارية تبين أنه ينتمي إلى ما يُسمى بـ"ولاية كركوكَ"، حيثُ تولى مهام توفير الدعم اللوجستي والمواد المتفجرةِ، بالإضافةِ إلى الترويج للعصابات الإرهابية عبرَ مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لاعترافاتِهِ، فقد كُلف من قبل عصاباتِ داعش المهزومةِ بتنفيذِ عمليةٍ إرهابيةٍ تستهدفُ القوات الأمنيةَ في طوزخورماتو، عبرَ زرعِ عبوةٍ ناسفةٍ كان قد أخفاها في إحدى المقابر، بحسب البيان.