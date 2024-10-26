الأمن العراقي يُسقط أخطر مُزور في ميسان بحوزته أكثر من 80 وثيقة

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم السبت، عن إحباط عمليات تزوير كبيرة في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

وقال إعلام الجهاز في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارزه في محافظة ميسان نجحت في كشف واحدة من أخطر عمليات التزوير، حيث أطاحت بمتهم محترف في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية.

وأوضح الجهاز، أن تفاصيل العملية التي نُفذت بعد رصد ومتابعة حثيثة، أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم متلبساً أثناء تواجده في محافظة البصرة.

وأضاف أن العملية أسفرت عن ضبط كمية هائلة من الوثائق المزورة، بلغت أكثر من 80 وثيقة، تتنوع بين: لوحات مركبات مزورة، وثائق سنوية للمركبات، وكالات رسمية، نماذج هويات أحوال مدنية، بطاقات سكن، لاصقات هوية.

وأكد جهاز الأمن الوطني أن التحقيقات الأولية أظهرت اعتراف المتهم بممارسته نشاط التزوير بدافع الكسب المادي غير المشروع، مشيرا إلى تحويل المتهم مع جميع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأعرب جهاز الأمن الوطني عن اعتزازه بنجاح هذه العملية النوعية التي تعكس جهود الجهاز في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية أمن الوثائق الرسمية من التزوير والتلاعب.