الأمن العراقي يُحبط مخططات "بعثية" في 3 محافظات

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن (الوطني) العراقي، يوم الأحد، إحباط مخططات لـ"فلولٍ البعث التخريبية" في ثلاث محافظات.

وذكر بيان للجهاز، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تمكن "بعد جهد استخباري متواصل، من كشف وإحباط محاولاتٍ بائسة قادتها جيوب هشة وفلول مرتبطة ببقايا النظام البائد، سعت لتأليب الرأي العام والنيل والتأثير على الأمن والاستقرار".

وأوضح أن "هذه العناصر الضالة لجأت إلى خطابات مزيفة روجت لنظام البعث المحظور كغطاء لتسويق أحلامهم الميتة، والتحريض على الدولة، كما تم رصد الترويج لما يُسمى بـ(لواء66) يُدار من الخارج لبث أفكار النظام المقبور عبر الفضاء الإلكتروني".

وأضاف أن "المفارز الأمنية نفذت عمليات نوعية أسفرت عن ضبط 40 متهمًا متورطًا في إدارة وتمويل محتوى طائفي والسعي لتنفيذ أعمال تخريبية، حيث اعترف بعضهم بتلقّي توجيهات ودعمٍ من عناصر هاربة خارج البلاد".