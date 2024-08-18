الأمن العراقي يوقع بـ "فارس صاكركم"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، عن القبض على ناشط على مواقع التواصل يدعى "فارس عبد السادة"، والمعروف بلقب "فارس صاكركم"، في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن المتهم ظهر وبشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بتجاوزات على الكتب السماوية والمعتقدات الدينية، ويتلفظ بكلمات نابية وسلوكيات غير أخلاقية تجاه المواطنين.

وأوضح المصدر، أن عملية القبض جاءت بناءً على أوامر قضائية صادرة وفق أحكام المادة 372 من قانون العقوبات، بعد تدقيق المحتوى الهابط الذي تم رفعه إلى لجنة مختصة في الوزارة.

وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة مع المتهم لتحديد ملابسات قضيته ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.