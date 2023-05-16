الأمن العراقي يوقع بثلاثة تجار مخدرات بينهم شرطي

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان بمحافظتي ذي قار والنجف، اليوم الثلاثاء، باعتقال ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم "كريستال" وقرابة و2000 حبة مخدر.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تمكنت من اعتقال تاجر مخدرات خطير بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار وبحوزته 1400 حبة مخدرة نوع كبتاغون، اضافة لكمية كريستال تكفي لـ300 شخص"، مشيراً إلى ان "المعتقل مطلوب للأجهزة الامنية وفق احكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات".

وتابع المصدر، ان" تاجر مخدرات من اهالي محافظة النجف وقع بقضبة استخبارات المحافظة بعد مراقبة لعدة أيام، حيث بحوزته على 500 حبة مخدرة نوع ( 01) واسلحة".

واضاف المصدر، ان "المحافظة ذاتها (النجف) شهدت وقوع عملية خاطفة لفريق من شؤون الداخلية انتهى باعتقال شرطي تابع للوزارة بحوزته مواد مخدرة يتاجر بها وقد تم اعتقاله بالجرم المشهود".