الأمن العراقي ينهي ملف السجينين الهاربين

شفق نيوز/ أحكمت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء الجمعة، سيطرتها على قضية هروب نزيلين من سجن الحلة القديم، وسط محافظة بابل.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "القوات الأمنية القت القبض على الهارب الثاني، وذلك بعد ساعات قليلة من اعتقال الهارب الأول".

‎وأوضح المصدر، بوقت سابق من اليوم، أن "القوات الأمنية وبعد الانتشار الأمني وحملة التفتيش التي شنتها، تمكنت من إلقاء القبض على إحد السجينين اللذين فرّا اليوم من سجن الحلة، بالقرب من مستشفى الجمهوري وسط المدينة".

‎وبين المصدر أن "الهاربين من السجن أحدهما محكوم بالسجن سبع سنوات بقضية مخدرات، والثاني محكوم ستة أشهر بتهمة السرقة".

‎وكان مصدر أمني في بابل، أفاد بوقت سابق من اليوم، بهروب نزيلين من سجن الحلة القديم، فيما باشرت القوات الأمنية بحملة بحث عنهما.

‎ولاحقاً أفاد مصدر أمني، بأن قيادة شرطة بابل دخلت حالة استنفار أمني، بحثاً عن سجينين هربا من سجن الحلة القديم، وسط المحافظة.

‎إلى ذلك، أبلغ مصدر أمني مخوّل، الوكالة، بأن "سجن الحلة الاصلاحي يعود الى وزارة العدل بتفاصيله كافة، حتى حمايته تابعين إلى الوزارة، ولا سلطة لوزارة الداخلية عليه".