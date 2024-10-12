الأمن العراقي ينفذ عمليات استباقية لحماية "الأمن القومي" ويكشف نتائجها

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن "الوطني" العراقي، يوم السبت، تنفيذ عمليات نوعية لـ"حماية الأمن الاقتصادي والصحي" للمواطنين، في العاصمة بغداد، وعدد من محافظات البلاد.

وبحسب بيان للجهاز، ورد لوكالة شفق نيوز، جاءت العمليات في إطار الاستراتيجية الشاملة للأمن الوطني ومن أجل حماية "الأمن القومي" وسلامة المواطنين.

وأوضح البيان، أن العمليات أسفرت عن ضبط (1.778.593) علبة دوائية مهربة، وإحباط محاولات إدخالها للسوق المحلية، مصادرة وإتلاف ما يقارب من (8) أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، مما حال دون وصولها إلى الأسواق وتهديد الصحة العامة.

وأشار بيان الجهاز، إلى إتلاف أكثر من (11) الف لتر من المواد الغذائية ومستحضرات التنظيف غير المطابقة للمواصفات وغير الصالحة للاستهلاك، فضلاً عن تنفيذ حملة أمنية شاملة أدت إلى إغلاق 16 محلا تجارياً ومركزاً صحياً مخالفاً للقانون، وإلقاء القبض على 21 متورطاً في أنشطة إجرامية تمس الأمن الاقتصادي والصحي للبلاد.