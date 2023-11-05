الأمن العراقي يلاحق "رجل أعمال" في بغداد احتال على مواطنين بـ15 مليار دينار

شفق نيوز / داهم الأمن العراقي، مساء الأحد، مقر رجل أعمال في بغداد، احتال على عدد من المواطنين واستحصل منهم مبلغاً قدره 15 مليار دينار.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، داهمت مقر رجل أعمال محتال، بعد أن تبين وجود شركة تجارية في المنصور، تمارس أعمال تشغيل الأموال مقابل أرباح بدون موافقات رسمية".

وأضاف المصدر، أن "بعد استحصال موافقة القضاء، تم إجراء التفتيش داخل الشركة، وضبط أكثر من 50 سجلاً يحتوي على أسماء مستثمرين في الشركة الوهمية، وبمبالغ عالية".

وأكد المصدر، تدوين أقوال الموظفات المتواجدات في الشركة بصفة شهود، بأمر من قاضي التحقيق، وأوضحن أن مقدار المبالغ التي تم جمعها من المواطنين بلغ 15 مليار دينار عراقي.

وبين المصدر، أن هذا المبلغ تم التصرف به من قبل رجل الأعمال بشراء مركز تجميل في الحارثية، مطعم في (الأربع شوارع) اليرموك، منفذ في الوزيرية، معهد للتدريس في شارع حيفا، محل جملة لبيع التبوغ في الأعظمية، محال لبيع المواد الغذائية في شارع حيفا".

وأشار المصدر، إلى "ضبط قاصة مقفلة وعدم وجود المفتاح، وضبط كل ما له مساس بالجريمة، وسيتم إكمال الإجراءات القانونية كافة"، لافتاً إلى أن "المتهم هرب إلى جهة مجهولة".