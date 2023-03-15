الأمن العراقي يكشف هويات قتلى داعش في عملية الطارمية

شفق نيوز / كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، عن هويات قتلى تنظيم داعش، الذين تمت تصفيتهم في العملية الأمنية التي نُفذت فجر اليوم الأربعاء في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وأوضح الجهاز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قتلى التنظيم هم الإرهابي (أبو قيس الفراجي) المكنى (أبو سامر) الذي يشغل حالياً منصب الشرعي العام لما يسمى ولاية شمال بغداد، وسابقاً مسؤول الأسرى والقتلى".

وأضاف أن القتيل الآخر، هو الإرهابي (عبد الوهاب محمد الفراجي) المكنى (أبو منصور) سابقاً بعدما كان يشغل منصب الاقتصادي العام، وحاليا كنيته (وسام الفراجي) أو (مروان) وكان يشغل منصب مسؤول المفارز الأمنية".

كان مصدر أمني، قد أخبر وكالة شفق نيوز، بوقت سابق من اليوم، بقتل ثلاثة "إرهابيين" بعد مداهمات لمضافة تضم إرهابيين، والاشتباك معهم ضمن أحد بساتين قضاء الطارمية، وإصابة عنصر أمن بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

من جانبه، ذكر متحدث عسكري رسمي في بيان صدر لاحقاً، إن العملية كانت "نوعية" واستندت إلى "معلومات استخبارية دقيقة" من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، مضيفا أنه من خلال العمليات الاستباقية، تمكنت قوة من لواء المشاة الثالث والعشرين الفرقة السادسة، وفوج حشد الطارمية من نصب كمين لعصابات داعش الإرهابية وقتل ثلاثة إرهابيين، وذلك في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد.