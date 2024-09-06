الأمن العراقي يقتحم "تلخانات" الريسز والقمار في بغداد والمعتقلون بالجملة

شفق نيوز/ داهمت قوات الأمن العراقية، مساء الجمعة، "تلخانات" يلعب فيها الريسز والكينو والقمار في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، واعتقلت أكثر من 20 شخصاً كحصيلة أولية.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من شرطة بغداد الكرخ، داهمت مساء اليوم مجموعة من التلخانات التي يتم لعب (الريسز، الكينو القمار) فيها".

وأضاف المصدر، أن "قوات الأمن اعتقلت حتى الآن أكثر من 20 شخصاً، كحصيلة أولية"، لافتاً إلى أن "العملية ما تزال مستمرة".