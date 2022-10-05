الأمن العراقي يقبض على 4 أشخاصٍ مجدوا نظام صدام حسين

شفق نيوز/ أفاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على أربعة أشخاصٍ قاموا بتمجيد نظام صدام حسين أثناء احتفالات العيد الوطني في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكر الجهاز في بيان اليوم، أنه "تنفيذاً لمذكرة قضائية ألقت مفارز الأمن الوطني القبض على (٤) أشخاصٍ قاموا برفع صورٍ وإطلاق هتافات تمجد النظام البائد أثناء احتفالات العيد الوطني في محافظة الأنبار".

ووفقا للبيان فقد "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً لاحكام الدستور العراقي ( المادة 7 ) الفقرة أولاً".

وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي الدائم على أنه "يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".