الأمن العراقي يفكك شبكتين للمخدرات ويكشف أساليب إخفاء مبتكرة

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الثلاثاء، عن تفكيك شبكتين للمخدرات في العاصمة بغداد، تستخدم أسلوب تهريب جديد.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني، تمكنت من تنفيذ عمليتين أمنيتين في العاصمة بغداد، أسفرتا عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تجارة المخدرات واعتقال أربعة متهمين".

وأضاف أن "مفارز الأمن نفذت العملية الأولى بعد متابعة استخبارية دقيقة، تم من خلالها اعتقال 3 متهمين وضبط بحوزتهم (11) كغم من مادة الكريستال المخدرة، إلى جانب سلاح ناري غير مرخص".

وفي عملية منفصلة، ألقت مفارز الامن الوطني، القبض على تاجر مخدرات آخر، بحسب البيان، حيث كشفت عن أسلوب تهريب جديد، يستخدم ألعاب الأطفال لإخفاء المواد المخدرة"، مبينة أنه "عُثر على كميات من الكريستال مخبأة بطريقة مبتكرة داخل الألعاب، إضافة إلى مسدس مخفي في عجلة المتهم".