الأمن العراقي يفكك شبكة من 29 شخصاً يمارسون "المراباة" بطرق مبتكرة

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الخميس، تفكيك شبكة كبيرة تمارس المراباة بطرق مبتكرة في محافظة واسط.

وقال في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "إستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة واسط وبعملية نوعية جرت بعد إستحصال الموافقات القضائية من تفكيك شبكة كبيرة مكونة من (29) شخصاً تمارس المراباة بطرق مبتكرة".

وبين أن هذه الشبكة تعمل على "تحرير صكوك وهمية دون رصيد في محاولة منهم للإحتيال على القانون"، مشيراً إلى "ضبط بحوزة المتهمين وصولات أمانة ومجموعة صكوك".

وأكد البيان، "إحالتهم جميعاً إلى الجهات القضائية المتخصصة لينالوا جزاءهم وفق القانون".