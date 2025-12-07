البصرة .. تفكيك شبكة لتزييف العملة وتهريبها واعتقال مطلوب بإضرام النار في صيدلية

شفق نيوز - بغداد/البصرة/ كركوك

أفاد جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة، يوم الأحد، أنه تمكن من تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة متخصصة في تزييف وتهريب العملة إلى العراق، ذلك وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة.

وذكر الجهاز في بيان اليوم، أن العملية التي جرت بعد استحصال الموافقات القضائية، تم خلالها إلقاء القبض على أحد المتهمين بالجرم المشهود في مركز محافظة البصرة، والذي عُثر بحوزته على مبالغ مالية كبيرة من العملة العراقية المزيفة، وبناءً على اعترافاته تمكنت مفارز الجهاز من إلقاء القبض على المتهم الثاني.

هذا وأدت اعترافاتهم إلى الكشف عن خيوط الشبكة الإجرامية، وإلقاء القبض على متهم ثالث وهو أجنبي الجنسية والذي كان دوره ينحصر في تهريب العملة من إحدى دول الجوار إلى داخل البلد، وفقا للبيان.

وفي سياق متصل، أشار الجهاز إلى أن مفارزه في محافظة كركوك ألقت القبض على شخص متورط في بيع وترويج العملات المزيفة بعد استدراجه بكمين، حيث عُثر بحوزته على عشرة آلاف دولار أمريكي مزيف من فئة المائة دولار، والذي اعترف صراحة بإدخالها من إحدى دول الجوار.

ونوه البيان الى أنه جرت إحالة المتهمين جميعاً مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.

في غضون ذلك أفادت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان، أن مفارز مكافحة الإجرام في المحافظة، تمكنت من إلقاء القبض على متهم أضرم النار في صيدلية بعد قيامه بإطلاق النار عليها نتيجة خلاف شخصي.

وجاءت عملية القبض بعد تشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة الأدلة وجمع المعلومات، حيث قادت إجراءات التحري إلى تحديد هوية المتهم ومكان اختبائه والقبض عليه وضبط بحوزته السلاح المستخدم في الحادثة، بحسب بيان الشرطة.