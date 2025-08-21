الأمن العراقي يفكك شبكة فساد مالي متورطة بهدر مليارات الدنانير

شفق نيوز- كركوك

كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الخميس، عن تفكيك شبكة فساد متورطة بهدر ثمانية مليارات دينار وإلقاء القبض على 18 متهماً بالقضية.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في عملية نوعية وبتنسيق استخباري وميداني، تمكن جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك من تفكيك شبكة منظمة متورطة في التلاعب والتزوير بالعقارات، مما تسبب بهدر المال العام".

وأضاف "نُفذت العملية بعد استحصال الموافقات القضائية من القاضي المختص، وأسفرت عن اعتقال 18 متهماً من موظفين حكوميين ومصرفيين ومستثمرين، مارسوا عمليات نصب واحتيال معقدة استهدفت برنامجاً حكومياً لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين".

وأشار إلى أن "التحقيقات أظهرت أن الشبكة اعتمدت أسلوبين، تمثل الأول في الحصول على قروض وهمية من خلال تقديم سندات مزورة، وروّجوا معاملات باسم مواطنين أبرياء، مدّعين ضمان حصولهم على وحدات سكنية، وإيقاف 30 معاملة أخرى كانت جاهزة للصرف".

وتابع الجهاز "أما الأسلوب الثاني فهو الاستيلاء على قطعة أرض حكومية مساحتها 57 ألفاً و500 متراً مربعاً عبر استخدام سندات غير مطابقة لإحدى الأراضي بغرض الاستحواذ على أملاك الدولة".

وأكد الأمن الوطني أن "العملية نجحت في إيقاف هدر مالي يُقدر بنحو ثمانية مليارات دينار عراقي، وأُحيل المتهمون جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".