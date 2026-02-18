الأمن العراقي يفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات داخل "العمق السوري"

شفق نيوز- بغداد

كشفت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن نجاحها بتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات داخل "العمق السوري" واعتقال اثنين من عناصرها وضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية جاءت في إطار التعاون الأمني المشترك وتبادل المعلومات الاستخبارية مع الجمهورية العربية السورية، حيث تم تنفيذ "عملية نوعية في محافظة حمص، بعد انتقال مفرزة مختصة من المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية إلى الأراضي السورية، وبالتنسيق والتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في الجانب السوري".

وبينت أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين اثنين من عناصر شبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات، وضبط بحوزتهما 400 ألف حبة مخدرة من نوع الكبتاغون، كانت معدّة للتهريب ضمن نشاط عابر للحدود.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي ضمن سياق الضربات الاستباقية المتواصلة ضد شبكات تهريب المخدرات، وتجسد مستوى التنسيق العالي والتعاون الفاعل بين الأجهزة المختصة في البلدين، بما يعزز الأمن الإقليمي ويجفف منابع هذه الآفة الخطيرة.