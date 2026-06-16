الأمن العراقي يفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات

شفق نيوز- ميسان

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في ميسان، مساء اليوم الثلاثاء، عن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات من متهمين أجنبيين في المحافظة جنوبي العراق.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها وبعملية استخبارية تمكنت من تفكيك "شبكة إجرامية دولية مكوّنة من متهمين اثنين من جنسيات أجنبية متخصصة بتهريب ونقل مادة الكريستال المخدرة إلى داخل العراق".

وأكدت أن العملية أسفرت عن الإطاحة بالمتهمين بالجرم المشهود، مع ضُبط كيلوغراماً واحداً من مادة الكريستال المخدرة بحوزتهما.

وأشارت المديرية إلى أن هذه العملية تمثل "ضربة لشبكات الإتجار بالمخدرات التي تستهدف أمن المجتمع وسلامة أبنائه".