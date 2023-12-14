الأمن العراقي يفكك شبكة دولية لتجارة المخدرات بحوزة أفرادها 12 كغم من الكريستال

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، عن تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات من قبل عناصر الأمن الوطني في محافظة البصرة، مبينة أن الشبكة كانت بحوزتها (12) كغم من مادة الكريستال المخدرة.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز الأمن الوطني، يواصل ملاحقته لمهربي وتجار السموم المخدرة، حيث تمكن هذه المرة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية من تفكيك شبكة دولية مكونة من (10) أشخاص في محافظة البصرة".

وبينت أن "المتهم الرئيس في الشبكة كان يعمل على إدخال المخدرات من خارج الحدود إلى محافظة البصرة، فيما يقوم باقي الأفراد بتوزيعها في باقي المحافظات وتصدير بعضها إلى الخارج، وقد ضُبط بحوزتهم (12) كغم من مادة الكريستال".

وتابعت: "خلال التعمق في مجريات التحقيق اعترفوا بنيتهم إدخال مجموعة كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة عجلات حمل كبيرة خلال الفترة القادمة لكن رجالنا كانوا لهم بالمرصاد"، لافتة إلى أنه "قد جرى احالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

يشار إلى ان مديرية شؤون المخدرات بوزارة الداخلية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، عن اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 10 كيلوغرامات من مادة الكبتاجون، وأطاحت بشبكة متاجرة أخرى بحوزتها آلاف من الحبوب المخدرة ذاتها وذلك بعمليتين منفصلتين بمحافظتي الانبار والنجف.