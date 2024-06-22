الأمن العراقي يفكك شبكات نصب واحتيال توهم المواطنين بالتعيين الحكومي

شفق نيوز/ افاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم السبت، بالتمكن من تفكيك شبكات نصب واحتيال توهم المواطنين بالتعيين على ملاك هيئة الحشد الشعبي.

وذكر الجهاز، أنه فقاً لمعلومات استخبارية ومتابعة ميدانية فكك جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار شبكة مكونة من (10) أشخاص تمارس عمليات النصب والاحتيال وإيهام المواطنين بتعينات على ملاك هيئة الحشد الشعبي مقابل مبالغ مادية.

وأضاف البيان، أن مفارز الجهاز تمكنت من تفكيك شبكتين للنصب والإحتيال بمحافظتي ديالى و بغداد وفقاً لأوامر قضائية، حيث إدعى أحد أفراد الشبكتين علاقته المباشرة بأحد المديرين العامين وقدرته الحصول على درجات وظيفية ضمن ملاك الجهاز وإيهام الضحايا من المواطنين بالتعيين.

ووفقا للبيان فد قد جرى القبض على المتهمين، بالجرم المشهود وإحالتهم إلى الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.