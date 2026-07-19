الأمن العراقي يفكك شبكات لتهريب العملة ويضبط أكثر من مليار دينار

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأحد، تفكيك شبكات لتهريب العملة والاحتيال المالي في عدد من المحافظات، وضبط أكثر من مليار و324 مليون دينار عراقي، إلى جانب مبالغ بالدولار وبطاقات "ماستر كارد" وأجهزة ومضبوطات أخرى، وإلقاء القبض على عدد من المتهمين.

وذكر الجهاز في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن مفارزه، وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، وبعد استحصال الموافقات القضائية، فككت في محافظة ديالى شبكة لتهريب العملة بين بغداد والسليمانية عبر بطاقات "ماستر كارد"، وألقت القبض على متهمين ضُبط بحوزتهما جهاز (POS) وبطاقات كانت تُستخدم في عمليات التهريب.

وفي كركوك، فككت مفارز الجهاز شبكة تضم ستة أشخاص، وضبطت بحوزتهم 251 بطاقة "ماستر كارد" و252 شريحة اتصال كانت تُستخدم في تهريب العملة الأجنبية خارج البلاد.

وفي نينوى، ألقت مفارز الجهاز القبض على شخص بحوزته 100 ألف دولار مزور، فيما اعتقلت في بغداد متهماً مطلوباً وفق المادة (456)، وضبطت بحوزته أكثر من مليار و324 مليون دينار عراقي، إضافة إلى 256 ألف دولار.

وفي البصرة، أحبطت مفارز الجهاز عمليات نصب واحتيال مالي استهدفت مواطنين عبر صفحات وهمية على موقع "فيسبوك" روجت لبيع ما يسمى بـ"الدولار المجمد" بأسعار مغرية، قبل تسليم الضحايا عملة مزورة بدلاً من الحقيقية. وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على أربعة متهمين بالجرم المشهود وضبط نحو 10 آلاف دولار مزور بحوزتهم.

وأكد الجهاز إحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.