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الأمن العراقي يفكك "أخطر" 5 شبكات للمتاجرة بالمخدرات

Category: أمـن

Date: 2020-12-13T06:59:35+0000
الأمن العراقي يفكك "أخطر" 5 شبكات للمتاجرة بالمخدرات

شفق نيوز/ افاد الأمن الوطني يوم الاحد بتفكيك "اخطر" خمس شبكات للمتجارة وتعاطي المخدرات في محافظة النجف وضبط بحوزتها 4 كغم من مادة "الكرستال" المخدرة.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارزه في النجف خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول تمكنت من الاطاحة وفق اوامر قضائية بخمس شبكاتٍ للمخدرات واعتقال عناصرها البالغ عددهم عشرين متعاطياً وثلاثة تجار، وبحوزتهم كميات كبيرة من مادة الكرستال تقدر بـ(4) كغم فضلاً عن كميات من مادتي الحشيشة والترياق وحبوب المخدرة ومشروبات كحولية، علاوةً على مختلف أنواع الاسلحة.

واضاف البيان انه قد جرى تدوين اقوالهم اصولياً بعدما اعترفوا بتعاطي المواد المخدرة وتوزيعها على أنحاء النجف وباقي المحافظات، وتمت إحالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم.

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