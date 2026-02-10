الأمن العراقي يعلن تفكيك خلية إرهابية معقدة في الأنبار (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية معقدة في محافظة الأنبار بعد جهد استخباري استمر أكثر من عام كامل.

وذكر المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم في بيان مصور ورد لوكالة شفق نيوز أنه تم "إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المكنى (أبو أيمن الراوي) الذي شغل ما يُسمّى بـ(والي الأنبار)، متلبساً وهو يرتدي حزاماً ناسفاً قبيل تنفيذ مخططاته".

وأضاف الحاكم أن "التحقيقات قادت إلى إلقاء القبض على إرهابيين آخرين، بينهم مسؤولون عن النقل والدعم اللوجستي وتصنيع الطائرات المسيرة المفخخة وإدارة الملف الكيمياوي داخل الكيان الإرهابي".

وتابع كما تم "إنهاء تهديد ما يسمى بـ(أمني الأنبار) بعد محاصرة مضافته مع اثنين من مرافقيه، حيث أقدموا على تفجير أنفسهم أثناء عملية المحاصرة".