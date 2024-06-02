الأمن العراقي يعلن انتهاء خطة التفويج البري للحجاج

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأحد، انتهاء عملية التفويج البري للحجاج العراقيين، بعد أتمين ذهاب (20855) حاجاً عبر منفذ عرعر الحدودي مع السعودية، فيما أكدت جهوزيتها لتنفيذ المرحلة الثانية عند العودة وإكمال مناسك الحج.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القطعات الأمنية بذلت جهوداً كبيرة خلال تطبيق الخطة الخاصة بتفويج الحجاج إلى السعودية، إذ انتشرت هذه القطعات على طول الطرق والمناطق الصحراوية لمئات الكيلومترات منذ بدأت عملية التفويج البري يوم 18 أيار الماضي، بعد تأمني تفويج 20855 حاجاً عبر البر".

وأضافت أن "عملية التفويج البري، انتهت اليوم الأحد، فيما تستمر عملية التفويج الجوي لغاية يوم الثلاثاء المقبل، من خلال التنسيق المستمر مع إدارة المطارات وسلطة الطيران المدني، إذ بلغ عدد الحجاج المفوجين من خلال المطارات 16419 حاجاً، ليبلغ عدد الحجاج جواً وبراً لغاية إعداد هذا البيان 37274 حاجاً".