الأمن العراقي يعلن اعتقال 16 متاجراً بالمخدرات

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، القاء القبض على 16 متهما بتجارة المواد المخدرة في 7 محافظات بينها العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان مفارزه واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على (16) متهماً يتاجرون بالمواد المخدرة في محافظات (بغداد، والبصرة، وبابل، والنجف، والأنبار، وذي قار، والقادسية) صادرة بحقهم مذكرات إلقاء قبض.

كما ضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد والحبوب المخدرة، وقد تم تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل، وفقا للبيان.