الأمن العراقي يعتقل 7 مطلوبين بينهم "مغتصب" و"مشعوذ"

شفق نيوز/ أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء الجمعة، إلقاء القبض على متهم مطلوب بجريمة الاغتصاب ويعمل بـ"السحر والشعوذة" وأستغلال المواطنين في العاصمة بغداد، فيما أكدت شرطة بابل اعتقال 6 مطلوبين قضائياً.

وذكرت قيادة شرطة بغداد/الرصافة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز قسم شرطة الزوراء التابعة إلى قيادة الشرطة، تمكنت مساء اليوم من إلقاء القبض على متهم يعتبر من المشعوذين والمختص بأعمال السحر والمطلوب وفق أحكام المادة (393 اغتصاب) ق ع".

وأضافت القيادة، أن "عملية القبض تمت خلال تنفيذ أمر قبض بحقه ضمن قاطع المسؤولية، وأثناء التحري والبحث داخل الدار عثر على مواد تستخدم للسحر (طلاسم ومواد مختلفة وايضاً العثور على خناجر وسكاكين مختلفة الأحجام)، والعثور على أختام باسم المتهم ينتحل صفه (خبير قضائي)، وجرى إيداعه التوقيف لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".

وفي بابل، أكدت الشرطة، في بيان ورد للوكالة، أن حملة أمنية نفذت خلال الساعات الماضية، نتج عنها إلقاء القبض على ستة مطلوبين للقضاء بموجب مواد قانونية مختلفة، من بينهم متهم مطلوب في قضيتي سرقة، ومحكوم غيابياً في إحداهما بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

ووفق البيان، تم خلال الحملة ضبط سبعة غرامات من المواد المخدرة والقبض على متهم بحيازتها، فضلاً عن رصد وتسجيل خمسين مخالفة مرورية في بابل، وتوقيف شخص أجنبي لمخالفته شروط الإقامة النافذة، وحجز أربع مركبات مخالفة.