الأمن العراقي يعتقل 4 متهمين باستهداف "عين الأسد"

شفق نيوز/ اعتقلت قوات الأمن العراقية، يوم الأربعاء، 4 متهمين باستهداف قاعدة "عين الأسد" الجوية، التي تضم جنوداً أميركيين ومستشارين من التحالف الدولي ضد داعش.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "قوات الأممن اعتقلت اليوم، 4 أشخاص من المشتبه بهم باستهداف قاعدة عين الأسد الجوية، خلال الأيام الماضية".

وتسبب الهجوم الأخير على قاعدة عين الأسد في العراق، بإصابة 5 جنود أميركيين وجرح متعاقدين اثنين، وهو ما وصفته تقارير بالهجوم الأعنف مقارنة بسلسلة هجمات تعرضت لها القاعدة الجوية خلال أقل من شهر.

ويأتي هذا الهجوم، في وقت تتصاعد فيه موجة العنف في الشرق الاوسط، بعد قدوم اسرائيل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في بيروت، ومن المتوقع بشكل كبير أن تقوم ايران بالانتقام، وهو ما أدى إلى زيادة احتمالات اندلاع صراع أكثر اتساعا في المنطقة.