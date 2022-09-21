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الأمن العراقي يعتقل 33 متهماً بالابتزاز الإلكتروني

Category: أمـن

Date: 2022-09-21T06:23:24+0000
الأمن العراقي يعتقل 33 متهماً بالابتزاز الإلكتروني

شفق نيوز / أعلن جهاز "الأمن الوطني" العراقي، يوم الأربعاء، القبض على 33 متهماً بقضايا الابتزاز الإلكتروني في العراق، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن عملية القبض جاءت "ضمن بعد ورود شكاوى عدة من المواطنين الذين تعرضوا لحالات الابتزاز الإلكتروني".

وأوضح أن "عملية القبض عليهم تمت من قبل مفارز الجهاز في بعض المحافظات، واستناداً للموافقات القضائية"، لافتاً إلى أن "الملقى القبض عليهم حاولوا انتهاك خصوصيات المواطنين ومساومتهم وتهديدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مبالغ مالية".

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