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الأمن العراقي يعتقل 24 متهماً من الحركات الدينية "المتطرفة"

Category: أمـن

Date: 2022-09-14T09:47:48+0000
الأمن العراقي يعتقل 24 متهماً من الحركات الدينية "المتطرفة"

شفق نيوز / أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الأربعاء، اعتقال 24 متهما من الحركات الدينية المتطرفة، ضمن خطوات تأمين الزيارة الأربعينية في العراق.

وذكر الجهاز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعد توافر المعلومات الاستخبارية المؤكدة عن تحرك بعض العناصر المشبوهة لاستهداف وتهديد السلم المجتمعي بالتزامن مع زيارة الأربعين، شرعت مفارز الجهاز في عموم محافظات العراق، بتشكيل فرق عمل خاصة للحد من هذه النشاطات المتطرفة وإلقاء القبض على المروجين لها".

وأضاف أن "العملية نتج عنها، القبض على 24 متهماً، وفقاً لمذكرات قبض قضائية، في ست محافظات وهي (بغداد، والبصرة، وميسان، وبابل، والديوانية، وكربلاء) إذ ضُبطت معهم مئات من المنشورات التي تدعو إلى التحريض على المرجعيات الدينية وتهديد السلم المجتمعي".

وأوضح الجهاز، أن "الملقى القبض عليهم، جرت إحالتهم، والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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