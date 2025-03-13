الأمن العراقي يعتقل 22 مروجا لحزب البعث

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الخميس، عن القبض على 22 شخصا بتهمة الترويج لحزب البعث المحظور.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذاً للقوانين والتشريعات الرامية إلى حماية السلم المجتمعي وترسيخ مبادئ الدستور، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني منذ بداية العام الحالي من إلقاء القبض على 22 متهماً في محافظات مختلفة لقيامهم بأنشطة تمجيد حزب البعث المحظور".

وأضاف أن "عمليات إلقاء القبض جاءت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة، وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة"، مبينا أنه "جرى توقيف المتهمين استناداً لأحكام المادتين الثامنة والتاسعة من قانون حظر حزب البعث".