الأمن العراقي يعتقل 18 متهماً بالإرهاب و77 بالمخدرات خلال نيسان

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الخميس، حصيلة أبرز عملياته النوعية خلال شهر نيسان 2026، مؤكداً تنفيذ سلسلة عمليات أسفرت عن اعتقالات في قضايا الإرهاب والمخدرات والابتزاز بمناطق مختلفة من البلاد.

وذكر الجهاز في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن عملياته خلال هذا الشهر أسفرت عن القبض على 18 متهماً بالإرهاب، و77 متهماً بتجارة وترويج المخدرات، إضافة إلى 112 متهماً بقضايا الابتزاز والتهديد.

وأضاف أن القوات المختصة ألقت القبض أيضاً على 38 متهماً بجرائم النصب والاحتيال، و20 متهماً بالانتماء والترويج لحزب البعث المحظور.

وأشار البيان إلى ضبط وإتلاف 186 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب غلق 182 موقعاً ومركزاً تجارياً لمخالفتها الشروط والضوابط.

كما أعلن الجهاز القبض على 9 متهمين بتهريب المشتقات النفطية، لافتاً إلى تلقي 131 بلاغاً عبر الخط الساخن المجاني خلال الفترة ذاتها.