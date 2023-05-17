الأمن العراقي يعتقل 10 متهمين بالإرهاب في 4 محافظات

شفق نيوز / أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، اعتقال 10 من عناصر داعش في عمليات امنية نفذتها مفارزه في 4 محافظات.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "إستكمالاً لجهود جهاز الأمن الوطني في ملاحقة فلول تنظيم داعش، تمكنت مفارزنا في (4) محافظات وإستناداً لمعلومات إستخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة من إلقاء القبض على (10) متهمين بالإرهاب".

واضاف البيان "حيث نفذت مفارزنا في محافظة نينوى مذكرات قبض قضائية بحق (4) متهمين بالإرهاب بعد متابعة ميدانية دقيقة أفضت للتوصل إلى مكان تواجدهم الدقيق، فضلاً عن استدراج (2) آخرين بكمين محكم في غربي نينوى".

وتابع البيان ان "في محافظات (بغداد، والأنبار، وديالى) أطاحت مفارزنا بـ (4) مطلوبين وفق المادة (1/4) إرهاب، وقد تم إحالة المتهمين بعد تدوين إفادتهم إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".